PAWS מחיר היום

מחיר PAWS (PAWS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAWS ל USD הוא $ 0 לכל PAWS.

PAWS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,391, עם היצע במחזור של 53.05B PAWS. ב‑24 השעות האחרונות, PAWS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAWS נע ב +2.37% בשעה האחרונה ו +45.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PAWS (PAWS) מידע שוק

שווי שוק $ 80.39K$ 80.39K $ 80.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.39K$ 80.39K $ 80.39K אספקת מחזור 53.05B 53.05B 53.05B אספקה כוללת 53,050,203,408.79188 53,050,203,408.79188 53,050,203,408.79188

שווי השוק הנוכחי של PAWS הוא $ 80.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAWS הוא 53.05B, עם היצע כולל של 53050203408.79188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.39K.