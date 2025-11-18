PathOS מחיר היום

מחיר PathOS (PATHOS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00039066, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PATHOS ל USD הוא $ 0.00039066 לכל PATHOS.

PathOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,203.94, עם היצע במחזור של 21.00M PATHOS. ב‑24 השעות האחרונות, PATHOS סחר בין $ 0.00038391 (נמוך) ל $ 0.00039461 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00473122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00038391.

ביצועים לטווח קצר, PATHOS נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PathOS (PATHOS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PathOS הוא $ 8.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PATHOS הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.20K.