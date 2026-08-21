ParaSwap מחיר היום

מחיר ParaSwap (PSP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00115257, עם שינוי של 21.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSP ל USD הוא $ 0.00115257 לכל PSP.

ParaSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,079,102, עם היצע במחזור של 936.28M PSP. ב‑24 השעות האחרונות, PSP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00117747 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSP נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +21.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 85.74.

ParaSwap (PSP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) $ 85.74$ 85.74 $ 85.74 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 936.28M 936.28M 936.28M אספקה כוללת 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972

שווי השוק הנוכחי של ParaSwap הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.74. ההיצע במחזור של PSP הוא 936.28M, עם היצע כולל של 970704673.2369972. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.