Paradex מחיר היום

מחיר Paradex (DIME) בזמן אמת היום הוא $ 0.01380219, עם שינוי של 33.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIME ל USD הוא $ 0.01380219 לכל DIME.

Paradex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,221,147, עם היצע במחזור של 668.08M DIME. ב‑24 השעות האחרונות, DIME סחר בין $ 0.01037612 (נמוך) ל $ 0.01396197 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07219, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00759918.

ביצועים לטווח קצר, DIME נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +27.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.88K.

Paradex (DIME) מידע שוק

שווי שוק $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M נפח (24 שעות) $ 1.88K$ 1.88K $ 1.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.80M$ 13.80M $ 13.80M אספקת מחזור 668.08M 668.08M 668.08M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paradex הוא $ 9.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.88K. ההיצע במחזור של DIME הוא 668.08M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80M.