PandaSui Coin מחיר היום

מחיר PandaSui Coin (PANS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002269, עם שינוי של 10.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANS ל USD הוא $ 0.00002269 לכל PANS.

PandaSui Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 160,822, עם היצע במחזור של 6.82B PANS. ב‑24 השעות האחרונות, PANS סחר בין $ 0.00002263 (נמוך) ל $ 0.00002542 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00009997, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000207.

ביצועים לטווח קצר, PANS נע ב -3.42% בשעה האחרונה ו -48.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PandaSui Coin (PANS) מידע שוק

שווי שוק $ 160.82K$ 160.82K $ 160.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.87K$ 185.87K $ 185.87K אספקת מחזור 6.82B 6.82B 6.82B אספקה כוללת 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

שווי השוק הנוכחי של PandaSui Coin הוא $ 160.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PANS הוא 6.82B, עם היצע כולל של 7876857596.906344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.87K.