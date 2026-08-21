Palladium Network מחיר היום

מחיר Palladium Network (PLLDV3) בזמן אמת היום הוא $ 0.396068, עם שינוי של 5.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLLDV3 ל USD הוא $ 0.396068 לכל PLLDV3.

Palladium Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,773,853, עם היצע במחזור של 52.63M PLLDV3. ב‑24 השעות האחרונות, PLLDV3 סחר בין $ 0.393155 (נמוך) ל $ 0.400011 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.221161.

ביצועים לטווח קצר, PLLDV3 נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו +10.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 104.11K.

Palladium Network (PLLDV3) מידע שוק

שווי שוק $ 20.77M$ 20.77M $ 20.77M נפח (24 שעות) $ 104.11K$ 104.11K $ 104.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.78M$ 20.78M $ 20.78M אספקת מחזור 52.63M 52.63M 52.63M אספקה כוללת 52,643,000.0 52,643,000.0 52,643,000.0

שווי השוק הנוכחי של Palladium Network הוא $ 20.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 104.11K. ההיצע במחזור של PLLDV3 הוא 52.63M, עם היצע כולל של 52643000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.78M.