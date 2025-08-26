Pactus (PAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.05439 $ 0.05439 $ 0.05439 24 שעות נמוך $ 0.067615 $ 0.067615 $ 0.067615 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.05439$ 0.05439 $ 0.05439 גבוה 24 שעות $ 0.067615$ 0.067615 $ 0.067615 שיא כל הזמנים $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01997592$ 0.01997592 $ 0.01997592 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) +8.92% שינוי מחיר (7D) -1.60% שינוי מחיר (7D) -1.60%

Pactus (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059827. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05439 לבין שיא של $ 0.067615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01997592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, +8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pactus (PAC) מידע שוק

שווי שוק $ 131.82K$ 131.82K $ 131.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M אספקת מחזור 2.20M 2.20M 2.20M אספקה כוללת 25,924,940.0 25,924,940.0 25,924,940.0

שווי השוק הנוכחי של Pactus הוא $ 131.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 2.20M, עם היצע כולל של 25924940.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.