Pacoca (PACOCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003084 $ 0.00003084 $ 0.00003084 24 שעות נמוך $ 0.00003201 $ 0.00003201 $ 0.00003201 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003084$ 0.00003084 $ 0.00003084 גבוה 24 שעות $ 0.00003201$ 0.00003201 $ 0.00003201 שיא כל הזמנים $ 0.484225$ 0.484225 $ 0.484225 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002061$ 0.00002061 $ 0.00002061 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -1.51% שינוי מחיר (7D) +5.64% שינוי מחיר (7D) +5.64%

Pacoca (PACOCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003128. במהלך 24 השעות האחרונות, PACOCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003084 לבין שיא של $ 0.00003201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACOCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.484225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002061.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACOCA השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pacoca (PACOCA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.78K$ 15.78K $ 15.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K אספקת מחזור 504.51M 504.51M 504.51M אספקה כוללת 637,438,990.1689142 637,438,990.1689142 637,438,990.1689142

שווי השוק הנוכחי של Pacoca הוא $ 15.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACOCA הוא 504.51M, עם היצע כולל של 637438990.1689142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.94K.