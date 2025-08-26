PaceTerminal (PACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -4.25% שינוי מחיר (7D) +16.25%

PaceTerminal (PACE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACE השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PaceTerminal (PACE) מידע שוק

שווי שוק $ 147.90K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.90K אספקת מחזור 994.09M אספקה כוללת 994,093,135.244252

שווי השוק הנוכחי של PaceTerminal הוא $ 147.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACE הוא 994.09M, עם היצע כולל של 994093135.244252. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.90K.