PAC Protocol (PAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01888026 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) +15.84% שינוי מחיר (7D) +16.23%

PAC Protocol (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01888026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, +15.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAC Protocol (PAC) מידע שוק

שווי שוק $ 71.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.10K אספקת מחזור 17.44B אספקה כוללת 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PAC Protocol הוא $ 71.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 17.44B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.10K.