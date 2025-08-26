עוד על PAC

PAC Protocol סֵמֶל

PAC Protocol מחיר (PAC)

לא רשום

1 PAC ל USDמחיר חי:

--
----
+15.80%1D
mexc
USD
PAC Protocol (PAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:48:41 (UTC+8)

PAC Protocol (PAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01888026
$ 0.01888026$ 0.01888026

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+15.84%

+16.23%

+16.23%

PAC Protocol (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01888026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, +15.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.23% ב-7 הימים האחרונים.

PAC Protocol (PAC) מידע שוק

$ 71.56K
$ 71.56K$ 71.56K

--
----

$ 205.10K
$ 205.10K$ 205.10K

17.44B
17.44B 17.44B

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PAC Protocol הוא $ 71.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 17.44B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.10K.

PAC Protocol (PAC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PAC Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPAC Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPAC Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PAC Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+15.84%
30 ימים$ 0-29.18%
60 ימים$ 0-25.98%
90 ימים$ 0--

מה זהPAC Protocol (PAC)

PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io).

PAC Protocolתחזית מחיר (USD)

PAC Protocol (PAC) טוקנומיקה

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PAC Protocol (PAC)

כמה שווה PAC Protocol (PAC) היום?
החי PACהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAC ל USD?
המחיר הנוכחי של PAC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAC Protocol?
שווי השוק של PAC הוא $ 71.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAC?
ההיצע במחזור של PAC הוא 17.44B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAC?
‏‏PAC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01888026 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAC?
PAC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAC הוא -- USD.
האם PAC יעלה השנה?
PAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
