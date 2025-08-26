PAC Protocol מחיר (PAC)
PAC Protocol (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01888026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, +15.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PAC Protocol הוא $ 71.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 17.44B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.10K.
במהלך היום, השינוי במחיר של PAC Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPAC Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPAC Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PAC Protocolל USDהיה $ 0.
|הַיוֹם
|$ 0
|+15.84%
|30 ימים
|$ 0
|-29.18%
|60 ימים
|$ 0
|-25.98%
|90 ימים
|$ 0
|--
PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io).
