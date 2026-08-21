Overtime מחיר היום

מחיר Overtime (OVER) בזמן אמת היום הוא $ 0.228307, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OVER ל USD הוא $ 0.228307 לכל OVER.

Overtime כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,536,928, עם היצע במחזור של 54.88M OVER. ב‑24 השעות האחרונות, OVER סחר בין $ 0.224068 (נמוך) ל $ 0.232674 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.369086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.095069.

ביצועים לטווח קצר, OVER נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו +22.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.72K.

Overtime (OVER) מידע שוק

שווי שוק $ 12.54M$ 12.54M $ 12.54M נפח (24 שעות) $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.86M$ 15.86M $ 15.86M אספקת מחזור 54.88M 54.88M 54.88M אספקה כוללת 54,883,062.132361285 54,883,062.132361285 54,883,062.132361285

שווי השוק הנוכחי של Overtime הוא $ 12.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.72K. ההיצע במחזור של OVER הוא 54.88M, עם היצע כולל של 54883062.132361285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.86M.