Otto AI מחיר היום

מחיר Otto AI (OTTO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OTTO ל USD הוא $ 0 לכל OTTO.

Otto AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 408,993, עם היצע במחזור של 450.77M OTTO. ב‑24 השעות האחרונות, OTTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01160796, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OTTO נע ב +2.11% בשעה האחרונה ו +22.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.54K.

Otto AI (OTTO) מידע שוק

שווי שוק $ 408.99K$ 408.99K $ 408.99K נפח (24 שעות) $ 2.54K$ 2.54K $ 2.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 878.36K$ 878.36K $ 878.36K אספקת מחזור 450.77M 450.77M 450.77M אספקה כוללת 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569

שווי השוק הנוכחי של Otto AI הוא $ 408.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.54K. ההיצע במחזור של OTTO הוא 450.77M, עם היצע כולל של 968081904.3643569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 878.36K.