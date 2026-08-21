OtherdeedStrategy מחיר היום

מחיר OtherdeedStrategy (DEEDSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEEDSTR ל USD הוא $ 0 לכל DEEDSTR.

OtherdeedStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 208,066, עם היצע במחזור של 919.92M DEEDSTR. ב‑24 השעות האחרונות, DEEDSTR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEEDSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.65.

OtherdeedStrategy (DEEDSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K נפח (24 שעות) $ 13.65$ 13.65 $ 13.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K אספקת מחזור 919.92M 919.92M 919.92M אספקה כוללת 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

שווי השוק הנוכחי של OtherdeedStrategy הוא $ 208.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.65. ההיצע במחזור של DEEDSTR הוא 919.92M, עם היצע כולל של 919921861.1434648. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 208.07K.