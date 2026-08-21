OTCfi מחיר היום

מחיר OTCfi (OTCFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OTCFI ל USD הוא $ 0 לכל OTCFI.

OTCfi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 459,466, עם היצע במחזור של 976.93M OTCFI. ב‑24 השעות האחרונות, OTCFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00335719, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OTCFI נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו +29.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 608.34.

OTCfi (OTCFI) מידע שוק

שווי שוק $ 459.47K$ 459.47K $ 459.47K נפח (24 שעות) $ 608.34$ 608.34 $ 608.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 459.47K$ 459.47K $ 459.47K אספקת מחזור 976.93M 976.93M 976.93M אספקה כוללת 976,929,060.19949 976,929,060.19949 976,929,060.19949

שווי השוק הנוכחי של OTCfi הוא $ 459.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 608.34. ההיצע במחזור של OTCFI הוא 976.93M, עם היצע כולל של 976929060.19949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 459.47K.