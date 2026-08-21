Osobot מחיר היום

מחיר Osobot (OSO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSO ל USD הוא $ 0 לכל OSO.

Osobot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,483, עם היצע במחזור של 98.01B OSO. ב‑24 השעות האחרונות, OSO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OSO נע ב -5.22% בשעה האחרונה ו +20.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Osobot (OSO) מידע שוק

שווי שוק $ 144.48K$ 144.48K $ 144.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.51K$ 146.51K $ 146.51K אספקת מחזור 98.01B 98.01B 98.01B אספקה כוללת 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833

שווי השוק הנוכחי של Osobot הוא $ 144.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSO הוא 98.01B, עם היצע כולל של 99382477702.66833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.51K.