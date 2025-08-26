Osean (OSEAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00365894$ 0.00365894 $ 0.00365894 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -5.62% שינוי מחיר (7D) -4.91% שינוי מחיר (7D) -4.91%

Osean (OSEAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OSEAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSEANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00365894, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSEAN השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -5.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Osean (OSEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 550.51K$ 550.51K $ 550.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 634.81K$ 634.81K $ 634.81K אספקת מחזור 849.85M 849.85M 849.85M אספקה כוללת 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Osean הוא $ 550.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSEAN הוא 849.85M, עם היצע כולל של 980000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 634.81K.