OSCA Stack סֵמֶל

OSCA Stack מחיר (OSCA)

לא רשום

1 OSCA ל USDמחיר חי:

$0.03900542
$0.03900542$0.03900542
-9.00%1D
USD
OSCA Stack (OSCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:47:17 (UTC+8)

OSCA Stack (OSCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03844833
$ 0.03844833$ 0.03844833
24 שעות נמוך
$ 0.04302941
$ 0.04302941$ 0.04302941
גבוה 24 שעות

$ 0.03844833
$ 0.03844833$ 0.03844833

$ 0.04302941
$ 0.04302941$ 0.04302941

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 0.0357609
$ 0.0357609$ 0.0357609

+0.83%

-9.00%

-7.46%

-7.46%

OSCA Stack (OSCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03900542. במהלך 24 השעות האחרונות, OSCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03844833 לבין שיא של $ 0.04302941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0357609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSCA השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -9.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.46% ב-7 הימים האחרונים.

OSCA Stack (OSCA) מידע שוק

$ 38.89K
$ 38.89K$ 38.89K

--
----

$ 38.89K
$ 38.89K$ 38.89K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OSCA Stack הוא $ 38.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSCA הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.89K.

OSCA Stack (OSCA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OSCA Stackל USDהיה $ -0.00385882771599736.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOSCA Stack ל USDהיה . $ -0.0381230939.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOSCA Stack ל USDהיה $ -0.0383480109.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OSCA Stackל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00385882771599736-9.00%
30 ימים$ -0.0381230939-97.73%
60 ימים$ -0.0383480109-98.31%
90 ימים$ 0--

מה זהOSCA Stack (OSCA)

OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.

OSCA Stack (OSCA) משאב

האתר הרשמי

OSCA Stackתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OSCA Stack (OSCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OSCA Stack (OSCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OSCA Stack.

בדוק את OSCA Stack תחזית המחיר עכשיו‏!

OSCA למטבעות מקומיים

OSCA Stack (OSCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OSCA Stack (OSCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OSCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OSCA Stack (OSCA)

כמה שווה OSCA Stack (OSCA) היום?
החי OSCAהמחיר ב USD הוא 0.03900542 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OSCA ל USD?
המחיר הנוכחי של OSCA ל USD הוא $ 0.03900542. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OSCA Stack?
שווי השוק של OSCA הוא $ 38.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OSCA?
ההיצע במחזור של OSCA הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OSCA?
‏‏OSCA השיג מחיר שיא (ATH) של 3.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OSCA?
OSCA ‏‏רשם מחירATL של 0.0357609 USD.
מהו נפח המסחר של OSCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OSCA הוא -- USD.
האם OSCA יעלה השנה?
OSCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OSCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:47:17 (UTC+8)

