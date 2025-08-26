OSCA Stack (OSCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03844833 גבוה 24 שעות $ 0.04302941 שיא כל הזמנים $ 3.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0357609 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -9.00% שינוי מחיר (7D) -7.46%

OSCA Stack (OSCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03900542. במהלך 24 השעות האחרונות, OSCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03844833 לבין שיא של $ 0.04302941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0357609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSCA השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -9.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OSCA Stack (OSCA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.89K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.89K אספקת מחזור 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OSCA Stack הוא $ 38.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSCA הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.89K.