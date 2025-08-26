Ormeus Ecosystem (ECO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +297.04% שינוי מחיר (7D) +297.04%

Ormeus Ecosystem (ECO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+297.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ormeus Ecosystem (ECO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.93K$ 21.93K $ 21.93K אספקת מחזור 3.52B 3.52B 3.52B אספקה כוללת 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0

שווי השוק הנוכחי של Ormeus Ecosystem הוא $ 15.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECO הוא 3.52B, עם היצע כולל של 4930453136.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.93K.