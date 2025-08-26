עוד על ECO

Ormeus Ecosystem סֵמֶל

Ormeus Ecosystem מחיר (ECO)

לא רשום

1 ECO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Ormeus Ecosystem (ECO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:54:53 (UTC+8)

Ormeus Ecosystem (ECO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.02%

+297.04%

+297.04%

Ormeus Ecosystem (ECO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+297.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ormeus Ecosystem (ECO) מידע שוק

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

--
----

$ 21.93K
$ 21.93K$ 21.93K

3.52B
3.52B 3.52B

4,930,453,136.0
4,930,453,136.0 4,930,453,136.0

שווי השוק הנוכחי של Ormeus Ecosystem הוא $ 15.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECO הוא 3.52B, עם היצע כולל של 4930453136.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.93K.

Ormeus Ecosystem (ECO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ormeus Ecosystemל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrmeus Ecosystem ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrmeus Ecosystem ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ormeus Ecosystemל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.02%
30 ימים$ 0+270.46%
60 ימים$ 0+163.65%
90 ימים$ 0--

מה זהOrmeus Ecosystem (ECO)

The World’s First Business-Backed Blockchain Smart Economy

Ormeus Ecosystem (ECO) משאב

האתר הרשמי

Ormeus Ecosystemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ormeus Ecosystem (ECO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ormeus Ecosystem (ECO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ormeus Ecosystem.

בדוק את Ormeus Ecosystem תחזית המחיר עכשיו‏!

ECO למטבעות מקומיים

Ormeus Ecosystem (ECO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ormeus Ecosystem (ECO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ECO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ormeus Ecosystem (ECO)

כמה שווה Ormeus Ecosystem (ECO) היום?
החי ECOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ECO ל USD?
המחיר הנוכחי של ECO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ormeus Ecosystem?
שווי השוק של ECO הוא $ 15.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ECO?
ההיצע במחזור של ECO הוא 3.52B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ECO?
‏‏ECO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.53 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ECO?
ECO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ECO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ECO הוא -- USD.
האם ECO יעלה השנה?
ECO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ECO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:54:53 (UTC+8)

