OREX מחיר היום

מחיר OREX (ORX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0092592, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORX ל USD הוא $ 0.0092592 לכל ORX.

OREX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,777, עם היצע במחזור של 10.78M ORX. ב‑24 השעות האחרונות, ORX סחר בין $ 0.00924595 (נמוך) ל $ 0.00926082 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.101911, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00799231.

ביצועים לטווח קצר, ORX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.86.

OREX (ORX) מידע שוק

שווי שוק $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K נפח (24 שעות) $ 25.86$ 25.86 $ 25.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 462.96K$ 462.96K $ 462.96K אספקת מחזור 10.78M 10.78M 10.78M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OREX הוא $ 99.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.86. ההיצע במחזור של ORX הוא 10.78M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.96K.