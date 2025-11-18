ORCIB מחיר היום

מחיר ORCIB (PALMO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01464093, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PALMO ל USD הוא $ 0.01464093 לכל PALMO.

ORCIB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,106,682, עם היצע במחזור של 2.53B PALMO. ב‑24 השעות האחרונות, PALMO סחר בין $ 0.01382625 (נמוך) ל $ 0.01519308 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.043821, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01382625.

ביצועים לטווח קצר, PALMO נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו -16.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ORCIB (PALMO) מידע שוק

שווי שוק $ 37.11M$ 37.11M $ 37.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.81M$ 45.81M $ 45.81M אספקת מחזור 2.53B 2.53B 2.53B אספקה כוללת 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

שווי השוק הנוכחי של ORCIB הוא $ 37.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PALMO הוא 2.53B, עם היצע כולל של 3124999957.442711. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.81M.