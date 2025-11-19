ORCIB (PALMO) תחזית מחיר (USD)

קבל ORCIB תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PALMO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ORCIB % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ORCIB תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ORCIB ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015105 בשנת 2025. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ORCIB ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015860 בשנת 2026. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PALMO הוא $ 0.016653 עם 10.25% שיעור צמיחה. ORCIB (PALMO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PALMO הוא $ 0.017486 עם 15.76% שיעור צמיחה. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PALMO הוא $ 0.018361 עם 21.55% שיעור צמיחה. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PALMO הוא $ 0.019279 עם 27.63% שיעור צמיחה. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ORCIB עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031403. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ORCIB עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.051153. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.015105 0.00%

2026 $ 0.015860 5.00%

2027 $ 0.016653 10.25%

2028 $ 0.017486 15.76%

2029 $ 0.018361 21.55%

2030 $ 0.019279 27.63%

2031 $ 0.020243 34.01%

2032 $ 0.021255 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.022317 47.75%

2034 $ 0.023433 55.13%

2035 $ 0.024605 62.89%

2036 $ 0.025835 71.03%

2037 $ 0.027127 79.59%

2038 $ 0.028483 88.56%

2039 $ 0.029908 97.99%

2040 $ 0.031403 107.89% הצג עוד לטווח קצר ORCIB תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.015105 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.015107 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.015120 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.015167 0.41% ORCIB (PALMO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPALMOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.015105 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ORCIB (PALMO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPALMO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.015107 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ORCIB (PALMO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPALMO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.015120 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ORCIB (PALMO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPALMO הוא $0.015167 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ORCIB מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 38.24M$ 38.24M $ 38.24M אספקת מחזור 2.53B 2.53B 2.53B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PALMO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PALMO יש כמות במעגל של 2.53B ושווי שוק כולל של $ 38.24M. צפה PALMO במחיר חי

ORCIB מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בORCIBדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלORCIB הוא 0.015105USD. היצע במחזור של ORCIB(PALMO) הוא 2.53B PALMO , מה שמעניק לו שווי שוק של $38,238,951 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.63% $ 0.000667 $ 0.015120 $ 0.013826

7 ימים -11.67% $ -0.001763 $ 0.024794 $ 0.013869

30 ימים -39.10% $ -0.005906 $ 0.024794 $ 0.013869 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ORCIB הראה תנועת מחירים של $0.000667 , המשקפת 4.63% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ORCIB נסחר בשיא של $0.024794 ושפל של $0.013869 . נרשם שינוי במחיר של -11.67% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPALMO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ORCIB חווה -39.10% שינוי, המשקף בערך $-0.005906 לערכו. זה מצביע על כך ש PALMO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך ORCIB (PALMO) מודול חיזוי מחיר עובד? ORCIB מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PALMOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךORCIB לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PALMO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ORCIB. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPALMO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPALMO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ORCIB.

מדוע PALMO חיזוי מחירים חשוב?

PALMO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PALMO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PALMO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PALMO בחודש הבא? על פי ORCIB (PALMO) כלי תחזית המחירים, המחיר PALMO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PALMO בשנת 2026? המחיר של 1 ORCIB (PALMO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PALMO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PALMO בשנת 2027? ORCIB (PALMO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PALMO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PALMO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ORCIB (PALMO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PALMO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ORCIB (PALMO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PALMO בשנת 2030? המחיר של 1 ORCIB (PALMO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PALMO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PALMO תחזית המחיר בשנת 2040? ORCIB (PALMO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PALMO עד שנת 2040. הירשם עכשיו