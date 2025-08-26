ORC (ORC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.01816074
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02%
שינוי מחיר (1D) -5.61%
שינוי מחיר (7D) -6.73%

ORC (ORC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ORC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01816074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORC השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -5.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORC (ORC) מידע שוק

שווי שוק $ 845.44K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 845.44K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ORC הוא $ 845.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 845.44K.