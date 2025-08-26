Orbit Protocol (ORBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0012143 $ 0.0012143 $ 0.0012143 24 שעות נמוך $ 0.00133127 $ 0.00133127 $ 0.00133127 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0012143$ 0.0012143 $ 0.0012143 גבוה 24 שעות $ 0.00133127$ 0.00133127 $ 0.00133127 שיא כל הזמנים $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00066601$ 0.00066601 $ 0.00066601 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -6.78% שינוי מחיר (7D) -1.92% שינוי מחיר (7D) -1.92%

Orbit Protocol (ORBIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00123561. במהלך 24 השעות האחרונות, ORBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012143 לבין שיא של $ 0.00133127, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00066601.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORBIT השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orbit Protocol (ORBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 58.67K$ 58.67K $ 58.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K אספקת מחזור 47.48M 47.48M 47.48M אספקה כוללת 98,760,404.12 98,760,404.12 98,760,404.12

שווי השוק הנוכחי של Orbit Protocol הוא $ 58.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBIT הוא 47.48M, עם היצע כולל של 98760404.12. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.03K.