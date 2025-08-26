עוד על ORBIT

Orbit Protocol סֵמֶל

Orbit Protocol מחיר (ORBIT)

לא רשום

1 ORBIT ל USDמחיר חי:

$0.00123804
$0.00123804$0.00123804
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Orbit Protocol (ORBIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:10:38 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0012143
$ 0.0012143$ 0.0012143
24 שעות נמוך
$ 0.00133127
$ 0.00133127$ 0.00133127
גבוה 24 שעות

$ 0.0012143
$ 0.0012143$ 0.0012143

$ 0.00133127
$ 0.00133127$ 0.00133127

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

$ 0.00066601
$ 0.00066601$ 0.00066601

-0.51%

-6.78%

-1.92%

-1.92%

Orbit Protocol (ORBIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00123561. במהלך 24 השעות האחרונות, ORBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012143 לבין שיא של $ 0.00133127, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00066601.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORBIT השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orbit Protocol (ORBIT) מידע שוק

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

--
----

$ 122.03K
$ 122.03K$ 122.03K

47.48M
47.48M 47.48M

98,760,404.12
98,760,404.12 98,760,404.12

שווי השוק הנוכחי של Orbit Protocol הוא $ 58.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBIT הוא 47.48M, עם היצע כולל של 98760404.12. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.03K.

Orbit Protocol (ORBIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Orbit Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrbit Protocol ל USDהיה . $ +0.0001411156.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrbit Protocol ל USDהיה $ +0.0006608175.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Orbit Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.78%
30 ימים$ +0.0001411156+11.42%
60 ימים$ +0.0006608175+53.48%
90 ימים$ 0--

מה זהOrbit Protocol (ORBIT)

Orbit Protocol (ORBIT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Orbit Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orbit Protocol (ORBIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orbit Protocol (ORBIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orbit Protocol.

בדוק את Orbit Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ORBIT למטבעות מקומיים

Orbit Protocol (ORBIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orbit Protocol (ORBIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORBIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Orbit Protocol (ORBIT)

כמה שווה Orbit Protocol (ORBIT) היום?
החי ORBITהמחיר ב USD הוא 0.00123561 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORBIT ל USD?
המחיר הנוכחי של ORBIT ל USD הוא $ 0.00123561. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orbit Protocol?
שווי השוק של ORBIT הוא $ 58.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORBIT?
ההיצע במחזור של ORBIT הוא 47.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORBIT?
‏‏ORBIT השיג מחיר שיא (ATH) של 3.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORBIT?
ORBIT ‏‏רשם מחירATL של 0.00066601 USD.
מהו נפח המסחר של ORBIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORBIT הוא -- USD.
האם ORBIT יעלה השנה?
ORBIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORBIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:10:38 (UTC+8)

