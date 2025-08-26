Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00102047 $ 0.00102047 $ 0.00102047 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00102047$ 0.00102047 $ 0.00102047 שיא כל הזמנים $ 0.00278886$ 0.00278886 $ 0.00278886 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.15% שינוי מחיר (1D) -13.76% שינוי מחיר (7D) -22.51% שינוי מחיר (7D) -22.51%

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OOPZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOPZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00278886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOPZ השתנה ב +2.15% במהלך השעה האחרונה, -13.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) מידע שוק

שווי שוק $ 558.46K$ 558.46K $ 558.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 805.87K$ 805.87K $ 805.87K אספקת מחזור 692.99M 692.99M 692.99M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oracle of Preferences ZK by Virtuals הוא $ 558.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOPZ הוא 692.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 805.87K.