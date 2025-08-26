Oracle of Preferences ZK by Virtuals מחיר (OOPZ)
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OOPZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOPZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00278886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOPZ השתנה ב +2.15% במהלך השעה האחרונה, -13.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Oracle of Preferences ZK by Virtuals הוא $ 558.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOPZ הוא 692.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 805.87K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Oracle of Preferences ZK by Virtualsל USDהיה $ -0.000128644093937184.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle of Preferences ZK by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle of Preferences ZK by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oracle of Preferences ZK by Virtualsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000128644093937184
|-13.76%
|30 ימים
|$ 0
|+5.83%
|60 ימים
|$ 0
|+45.76%
|90 ימים
|$ 0
|--
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
