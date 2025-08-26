עוד על OOPZ

Oracle of Preferences ZK by Virtuals סֵמֶל

Oracle of Preferences ZK by Virtuals מחיר (OOPZ)

לא רשום

1 OOPZ ל USDמחיר חי:

-13.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:31:18 (UTC+8)

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00278886
+2.15%

-13.76%

-22.51%

-22.51%

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OOPZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOPZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00278886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOPZ השתנה ב +2.15% במהלך השעה האחרונה, -13.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Oracle of Preferences ZK by Virtuals הוא $ 558.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOPZ הוא 692.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 805.87K.

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Oracle of Preferences ZK by Virtualsל USDהיה $ -0.000128644093937184.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle of Preferences ZK by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle of Preferences ZK by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oracle of Preferences ZK by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000128644093937184-13.76%
30 ימים$ 0+5.83%
60 ימים$ 0+45.76%
90 ימים$ 0--

מה זהOracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Oracle of Preferences ZK by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oracle of Preferences ZK by Virtuals.

בדוק את Oracle of Preferences ZK by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

OOPZ למטבעות מקומיים

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OOPZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

כמה שווה Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) היום?
החי OOPZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OOPZ ל USD?
המחיר הנוכחי של OOPZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oracle of Preferences ZK by Virtuals?
שווי השוק של OOPZ הוא $ 558.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OOPZ?
ההיצע במחזור של OOPZ הוא 692.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OOPZ?
‏‏OOPZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00278886 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OOPZ?
OOPZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OOPZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OOPZ הוא -- USD.
האם OOPZ יעלה השנה?
OOPZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OOPZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:31:18 (UTC+8)

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.