Oracle מחיר היום

מחיר Oracle (ORCL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00128001, עם שינוי של 4.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORCL ל USD הוא $ 0.00128001 לכל ORCL.

Oracle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,880, עם היצע במחזור של 21.00M ORCL. ב‑24 השעות האחרונות, ORCL סחר בין $ 0.00117834 (נמוך) ל $ 0.00132604 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.153402, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORCL נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +25.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Oracle (ORCL) מידע שוק

שווי שוק $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oracle הוא $ 26.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORCL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.88K.