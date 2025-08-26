OPX LIVE (OPXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001239 $ 0.00001239 $ 0.00001239 24 שעות נמוך $ 0.00001325 $ 0.00001325 $ 0.00001325 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001239$ 0.00001239 $ 0.00001239 גבוה 24 שעות $ 0.00001325$ 0.00001325 $ 0.00001325 שיא כל הזמנים $ 0.00960905$ 0.00960905 $ 0.00960905 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -4.63% שינוי מחיר (7D) +1.90% שינוי מחיר (7D) +1.90%

OPX LIVE (OPXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001254. במהלך 24 השעות האחרונות, OPXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001239 לבין שיא של $ 0.00001325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00960905, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPXL השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -4.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OPX LIVE (OPXL) מידע שוק

שווי שוק $ 12.56K$ 12.56K $ 12.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.56K$ 12.56K $ 12.56K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,998.21 999,999,998.21 999,999,998.21

שווי השוק הנוכחי של OPX LIVE הוא $ 12.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPXL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999998.21. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.56K.