עוד על OPXL

OPXL מידע על מחיר

OPXL אתר רשמי

OPXL טוקניומיקה

OPXL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OPX LIVE סֵמֶל

OPX LIVE מחיר (OPXL)

לא רשום

1 OPXL ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
OPX LIVE (OPXL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:50:24 (UTC+8)

OPX LIVE (OPXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001239
$ 0.00001239$ 0.00001239
24 שעות נמוך
$ 0.00001325
$ 0.00001325$ 0.00001325
גבוה 24 שעות

$ 0.00001239
$ 0.00001239$ 0.00001239

$ 0.00001325
$ 0.00001325$ 0.00001325

$ 0.00960905
$ 0.00960905$ 0.00960905

$ 0.00001071
$ 0.00001071$ 0.00001071

+1.15%

-4.63%

+1.90%

+1.90%

OPX LIVE (OPXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001254. במהלך 24 השעות האחרונות, OPXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001239 לבין שיא של $ 0.00001325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00960905, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPXL השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -4.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OPX LIVE (OPXL) מידע שוק

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

--
----

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.21
999,999,998.21 999,999,998.21

שווי השוק הנוכחי של OPX LIVE הוא $ 12.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPXL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999998.21. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.56K.

OPX LIVE (OPXL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OPX LIVEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOPX LIVE ל USDהיה . $ -0.0000003717.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOPX LIVE ל USDהיה $ -0.0000009363.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OPX LIVEל USDהיה $ -0.000008912856612616822.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.63%
30 ימים$ -0.0000003717-2.96%
60 ימים$ -0.0000009363-7.46%
90 ימים$ -0.000008912856612616822-41.54%

מה זהOPX LIVE (OPXL)

OPXLIVE.COM is a groundbreaking platform designed to transform the way users engage with the crypto world. Powered by the Solana blockchain, it offers a seamless ecosystem that merges live streaming, token creation, and advanced trading tools. Whether you're a content creator building your brand, a trader navigating the markets, or a crypto enthusiast exploring new opportunities, OPXLIVE gives you the tools and innovation to shape your journey like never before.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OPX LIVE (OPXL) משאב

האתר הרשמי

OPX LIVEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OPX LIVE (OPXL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OPX LIVE (OPXL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OPX LIVE.

בדוק את OPX LIVE תחזית המחיר עכשיו‏!

OPXL למטבעות מקומיים

OPX LIVE (OPXL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OPX LIVE (OPXL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OPXL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OPX LIVE (OPXL)

כמה שווה OPX LIVE (OPXL) היום?
החי OPXLהמחיר ב USD הוא 0.00001254 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OPXL ל USD?
המחיר הנוכחי של OPXL ל USD הוא $ 0.00001254. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OPX LIVE?
שווי השוק של OPXL הוא $ 12.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OPXL?
ההיצע במחזור של OPXL הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OPXL?
‏‏OPXL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00960905 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OPXL?
OPXL ‏‏רשם מחירATL של 0.00001071 USD.
מהו נפח המסחר של OPXL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OPXL הוא -- USD.
האם OPXL יעלה השנה?
OPXL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OPXL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:50:24 (UTC+8)

OPX LIVE (OPXL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.