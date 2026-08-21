Optio מחיר היום

מחיר Optio (OPT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPT ל USD הוא $ 0 לכל OPT.

Optio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,271,642, עם היצע במחזור של 16.52B OPT. ב‑24 השעות האחרונות, OPT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03491861, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OPT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 102.83.

Optio (OPT) מידע שוק

שווי שוק $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M נפח (24 שעות) $ 102.83$ 102.83 $ 102.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.69M$ 12.69M $ 12.69M אספקת מחזור 16.52B 16.52B 16.52B אספקה כוללת 19,584,225,287.10637 19,584,225,287.10637 19,584,225,287.10637

שווי השוק הנוכחי של Optio הוא $ 11.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 102.83. ההיצע במחזור של OPT הוא 16.52B, עם היצע כולל של 19584225287.10637. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.69M.