Optimistic General Intelligence מחיר היום

מחיר Optimistic General Intelligence (OGI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OGI ל USD הוא $ 0 לכל OGI.

Optimistic General Intelligence כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 702,591, עם היצע במחזור של 975.02M OGI. ב‑24 השעות האחרונות, OGI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00151954, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OGI נע ב +5.35% בשעה האחרונה ו +24.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.85K.

Optimistic General Intelligence (OGI) מידע שוק

שווי שוק $ 702.59K$ 702.59K $ 702.59K נפח (24 שעות) $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 702.59K$ 702.59K $ 702.59K אספקת מחזור 975.02M 975.02M 975.02M אספקה כוללת 975,020,364.016876 975,020,364.016876 975,020,364.016876

שווי השוק הנוכחי של Optimistic General Intelligence הוא $ 702.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.85K. ההיצע במחזור של OGI הוא 975.02M, עם היצע כולל של 975020364.016876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 702.59K.