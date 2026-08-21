OpenVision מחיר היום

מחיר OpenVision (VISION) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VISION ל USD הוא $ 0 לכל VISION.

OpenVision כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,216, עם היצע במחזור של 1.00B VISION. ב‑24 השעות האחרונות, VISION סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00795025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VISION נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenVision (VISION) מידע שוק

שווי שוק $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OpenVision הוא $ 23.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VISION הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.22K.