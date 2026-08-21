OpenVecta מחיר היום

מחיר OpenVecta (VECTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VECTA ל USD הוא $ 0 לכל VECTA.

OpenVecta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,146, עם היצע במחזור של 999.79M VECTA. ב‑24 השעות האחרונות, VECTA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VECTA נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו -19.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenVecta (VECTA) מידע שוק

שווי שוק $ 28.15K$ 28.15K $ 28.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.15K$ 28.15K $ 28.15K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,792,778.484514 999,792,778.484514 999,792,778.484514

שווי השוק הנוכחי של OpenVecta הוא $ 28.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VECTA הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999792778.484514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.15K.