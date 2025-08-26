Ontos (ONTOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00033058$ 0.00033058 $ 0.00033058 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001733$ 0.00001733 $ 0.00001733 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.21% שינוי מחיר (7D) +10.21%

Ontos (ONTOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000217. במהלך 24 השעות האחרונות, ONTOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONTOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00033058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001733.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONTOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ontos (ONTOS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.70K$ 21.70K $ 21.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.70K$ 21.70K $ 21.70K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ontos הוא $ 21.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONTOS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.70K.