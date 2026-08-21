OnlyMarms מחיר היום

מחיר OnlyMarms (ONLYMARMS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00143059, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONLYMARMS ל USD הוא $ 0.00143059 לכל ONLYMARMS.

OnlyMarms כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,286,227, עם היצע במחזור של 899.09M ONLYMARMS. ב‑24 השעות האחרונות, ONLYMARMS סחר בין $ 0.00114561 (נמוך) ל $ 0.00208043 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00355388, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ONLYMARMS נע ב -9.94% בשעה האחרונה ו +210.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 528.85K.

OnlyMarms (ONLYMARMS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) $ 528.85K$ 528.85K $ 528.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 899.09M 899.09M 899.09M אספקה כוללת 899,088,841.704293 899,088,841.704293 899,088,841.704293

שווי השוק הנוכחי של OnlyMarms הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 528.85K. ההיצע במחזור של ONLYMARMS הוא 899.09M, עם היצע כולל של 899088841.704293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.