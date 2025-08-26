Ongo (ONGO) מידע על מחיר (USD)

Ongo (ONGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002937. במהלך 24 השעות האחרונות, ONGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002943 לבין שיא של $ 0.00003208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0026628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002512.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONGO השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -8.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ongo (ONGO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ongo הוא $ 29.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONGO הוא 998.87M, עם היצע כולל של 998869697.799608. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.40K.