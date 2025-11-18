Oneoneone מחיר היום

מחיר Oneoneone (SN111) בזמן אמת היום הוא $ 0.602612, עם שינוי של 2.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN111 ל USD הוא $ 0.602612 לכל SN111.

Oneoneone כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,063,038, עם היצע במחזור של 1.76M SN111. ב‑24 השעות האחרונות, SN111 סחר בין $ 0.576574 (נמוך) ל $ 0.620061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.326681.

ביצועים לטווח קצר, SN111 נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -6.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Oneoneone (SN111) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 1.76M 1.76M 1.76M אספקה כוללת 1,761,854.183619142 1,761,854.183619142 1,761,854.183619142

