OneID (ONEID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00189064 24 שעות נמוך $ 0.00216735 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00559682 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0016588 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -12.05% שינוי מחיר (7D) -7.94%

OneID (ONEID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00190604. במהלך 24 השעות האחרונות, ONEID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00189064 לבין שיא של $ 0.00216735, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONEIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00559682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0016588.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONEID השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -12.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OneID (ONEID) מידע שוק

שווי שוק $ 953.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M אספקת מחזור 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OneID הוא $ 953.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONEID הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.