Omron (SN2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.969065 $ 0.969065 $ 0.969065 24 שעות נמוך $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.969065$ 0.969065 $ 0.969065 גבוה 24 שעות $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 שיא כל הזמנים $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.969065$ 0.969065 $ 0.969065 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.76% שינוי מחיר (1D) -10.11% שינוי מחיר (7D) -16.66% שינוי מחיר (7D) -16.66%

Omron (SN2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.985594. במהלך 24 השעות האחרונות, SN2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.969065 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.969065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN2 השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -10.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omron (SN2) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M אספקת מחזור 2.33M 2.33M 2.33M אספקה כוללת 2,326,937.942938631 2,326,937.942938631 2,326,937.942938631

שווי השוק הנוכחי של Omron הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN2 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2326937.942938631. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.