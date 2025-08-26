Omni Consumer Protocol (OCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00376969 $ 0.00376969 $ 0.00376969 24 שעות נמוך $ 0.00384684 $ 0.00384684 $ 0.00384684 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00376969$ 0.00376969 $ 0.00376969 גבוה 24 שעות $ 0.00384684$ 0.00384684 $ 0.00384684 שיא כל הזמנים $ 0.162663$ 0.162663 $ 0.162663 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00357514$ 0.00357514 $ 0.00357514 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) -2.94% שינוי מחיר (7D) -2.94%

Omni Consumer Protocol (OCP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037923. במהלך 24 השעות האחרונות, OCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00376969 לבין שיא של $ 0.00384684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.162663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00357514.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCP השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omni Consumer Protocol (OCP) מידע שוק

שווי שוק $ 45.14K$ 45.14K $ 45.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 379.23K$ 379.23K $ 379.23K אספקת מחזור 11.90M 11.90M 11.90M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omni Consumer Protocol הוא $ 45.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCP הוא 11.90M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 379.23K.