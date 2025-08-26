Omni Consumer Protocol מחיר (OCP)
Omni Consumer Protocol (OCP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037923. במהלך 24 השעות האחרונות, OCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00376969 לבין שיא של $ 0.00384684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.162663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00357514.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCP השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Omni Consumer Protocol הוא $ 45.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCP הוא 11.90M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 379.23K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Omni Consumer Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmni Consumer Protocol ל USDהיה . $ -0.0000541972.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmni Consumer Protocol ל USDהיה $ +0.0000625729.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Omni Consumer Protocolל USDהיה $ +0.0000381341349642015.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.49%
|30 ימים
|$ -0.0000541972
|-1.42%
|60 ימים
|$ +0.0000625729
|+1.65%
|90 ימים
|$ +0.0000381341349642015
|+1.02%
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
