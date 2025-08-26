עוד על OCP

OCP מידע על מחיר

OCP אתר רשמי

OCP טוקניומיקה

OCP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Omni Consumer Protocol סֵמֶל

Omni Consumer Protocol מחיר (OCP)

לא רשום

1 OCP ל USDמחיר חי:

$0.0037923
$0.0037923$0.0037923
-0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Omni Consumer Protocol (OCP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:08:57 (UTC+8)

Omni Consumer Protocol (OCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00376969
$ 0.00376969$ 0.00376969
24 שעות נמוך
$ 0.00384684
$ 0.00384684$ 0.00384684
גבוה 24 שעות

$ 0.00376969
$ 0.00376969$ 0.00376969

$ 0.00384684
$ 0.00384684$ 0.00384684

$ 0.162663
$ 0.162663$ 0.162663

$ 0.00357514
$ 0.00357514$ 0.00357514

-0.58%

-0.49%

-2.94%

-2.94%

Omni Consumer Protocol (OCP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037923. במהלך 24 השעות האחרונות, OCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00376969 לבין שיא של $ 0.00384684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.162663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00357514.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCP השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omni Consumer Protocol (OCP) מידע שוק

$ 45.14K
$ 45.14K$ 45.14K

--
----

$ 379.23K
$ 379.23K$ 379.23K

11.90M
11.90M 11.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omni Consumer Protocol הוא $ 45.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCP הוא 11.90M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 379.23K.

Omni Consumer Protocol (OCP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Omni Consumer Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmni Consumer Protocol ל USDהיה . $ -0.0000541972.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmni Consumer Protocol ל USDהיה $ +0.0000625729.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Omni Consumer Protocolל USDהיה $ +0.0000381341349642015.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.49%
30 ימים$ -0.0000541972-1.42%
60 ימים$ +0.0000625729+1.65%
90 ימים$ +0.0000381341349642015+1.02%

מה זהOmni Consumer Protocol (OCP)

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Omni Consumer Protocol (OCP) משאב

האתר הרשמי

Omni Consumer Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Omni Consumer Protocol (OCP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Omni Consumer Protocol (OCP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Omni Consumer Protocol.

בדוק את Omni Consumer Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

OCP למטבעות מקומיים

Omni Consumer Protocol (OCP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Omni Consumer Protocol (OCP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Omni Consumer Protocol (OCP)

כמה שווה Omni Consumer Protocol (OCP) היום?
החי OCPהמחיר ב USD הוא 0.0037923 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCP ל USD?
המחיר הנוכחי של OCP ל USD הוא $ 0.0037923. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Omni Consumer Protocol?
שווי השוק של OCP הוא $ 45.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCP?
ההיצע במחזור של OCP הוא 11.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCP?
‏‏OCP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.162663 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCP?
OCP ‏‏רשם מחירATL של 0.00357514 USD.
מהו נפח המסחר של OCP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCP הוא -- USD.
האם OCP יעלה השנה?
OCP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:08:57 (UTC+8)

Omni Consumer Protocol (OCP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.