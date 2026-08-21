Omax מחיר היום

מחיר Omax (OMAX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMAX ל USD הוא $ 0 לכל OMAX.

Omax כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,151, עם היצע במחזור של 9.00B OMAX. ב‑24 השעות האחרונות, OMAX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.060187, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OMAX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Omax (OMAX) מידע שוק

שווי שוק $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K אספקת מחזור 9.00B 9.00B 9.00B אספקה כוללת 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omax הוא $ 52.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMAX הוא 9.00B, עם היצע כולל של 9000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.15K.