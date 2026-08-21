OffChain מחיר היום

מחיר OffChain (OFFCHAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OFFCHAIN ל USD הוא $ 0 לכל OFFCHAIN.

OffChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,479, עם היצע במחזור של 999.98M OFFCHAIN. ב‑24 השעות האחרונות, OFFCHAIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OFFCHAIN נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +23.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.94K.

OffChain (OFFCHAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 118.48K$ 118.48K $ 118.48K נפח (24 שעות) $ 2.94K$ 2.94K $ 2.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.48K$ 118.48K $ 118.48K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,979,728.3768 999,979,728.3768 999,979,728.3768

שווי השוק הנוכחי של OffChain הוא $ 118.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.94K. ההיצע במחזור של OFFCHAIN הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979728.3768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.48K.