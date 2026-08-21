Ocean Protocol מחיר היום

מחיר Ocean Protocol (OCEAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.131508, עם שינוי של 11.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OCEAN ל USD הוא $ 0.131508 לכל OCEAN.

Ocean Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,697,569, עם היצע במחזור של 240.96M OCEAN. ב‑24 השעות האחרונות, OCEAN סחר בין $ 0.128176 (נמוך) ל $ 0.147229 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01284832.

ביצועים לטווח קצר, OCEAN נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +40.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 406.50K.

Ocean Protocol (OCEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 31.70M$ 31.70M $ 31.70M נפח (24 שעות) $ 406.50K$ 406.50K $ 406.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.22M$ 35.22M $ 35.22M אספקת מחזור 240.96M 240.96M 240.96M אספקה כוללת 267,712,585.07896718 267,712,585.07896718 267,712,585.07896718

שווי השוק הנוכחי של Ocean Protocol הוא $ 31.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 406.50K. ההיצע במחזור של OCEAN הוא 240.96M, עם היצע כולל של 267712585.07896718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.22M.