Obsidian מחיר היום

מחיר Obsidian (OBS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OBS ל USD הוא $ 0 לכל OBS.

Obsidian כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 406,992, עם היצע במחזור של 9.97B OBS. ב‑24 השעות האחרונות, OBS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OBS נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +16.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Obsidian (OBS) מידע שוק

שווי שוק $ 406.99K$ 406.99K $ 406.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 406.99K$ 406.99K $ 406.99K אספקת מחזור 9.97B 9.97B 9.97B אספקה כוללת 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

שווי השוק הנוכחי של Obsidian הוא $ 406.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OBS הוא 9.97B, עם היצע כולל של 9970453452.428427. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.99K.