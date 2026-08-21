NXUSD מחיר היום

מחיר NXUSD (NXUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.007, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NXUSD ל USD הוא $ 1.007 לכל NXUSD.

NXUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,090,824, עם היצע במחזור של 18.96M NXUSD. ב‑24 השעות האחרונות, NXUSD סחר בין $ 1.005 (נמוך) ל $ 1.007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.43, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03444433.

ביצועים לטווח קצר, NXUSD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 226.27.

NXUSD (NXUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 19.09M$ 19.09M $ 19.09M נפח (24 שעות) $ 226.27$ 226.27 $ 226.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.09M$ 19.09M $ 19.09M אספקת מחזור 18.96M 18.96M 18.96M אספקה כוללת 18,963,850.98382207 18,963,850.98382207 18,963,850.98382207

שווי השוק הנוכחי של NXUSD הוא $ 19.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 226.27. ההיצע במחזור של NXUSD הוא 18.96M, עם היצע כולל של 18963850.98382207. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.09M.