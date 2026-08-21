NX8 מחיר היום

מחיר NX8 (NX8) בזמן אמת היום הוא $ 80.29, עם שינוי של 4.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NX8 ל USD הוא $ 80.29 לכל NX8.

NX8 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,059,805, עם היצע במחזור של 13.20K NX8. ב‑24 השעות האחרונות, NX8 סחר בין $ 76.61 (נמוך) ל $ 80.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 113.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 63.56.

ביצועים לטווח קצר, NX8 נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +15.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 322.60K.

NX8 (NX8) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) $ 322.60K$ 322.60K $ 322.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 13.20K 13.20K 13.20K אספקה כוללת 13,198.953898172 13,198.953898172 13,198.953898172

שווי השוק הנוכחי של NX8 הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 322.60K. ההיצע במחזור של NX8 הוא 13.20K, עם היצע כולל של 13198.953898172. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.