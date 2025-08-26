Nuritopia (NBLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00138925
גבוה 24 שעות $ 0.00144205
שיא כל הזמנים $ 0.01740432
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00138925
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50%
שינוי מחיר (1D) -2.08%
שינוי מחיר (7D) -10.70%

Nuritopia (NBLU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140175. במהלך 24 השעות האחרונות, NBLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138925 לבין שיא של $ 0.00144205, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01740432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00138925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBLU השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nuritopia (NBLU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.74M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.00M
אספקת מחזור 1.96B
אספקה כוללת 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nuritopia הוא $ 2.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NBLU הוא 1.96B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.00M.