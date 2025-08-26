עוד על NBLU

Nuritopia סֵמֶל

Nuritopia מחיר (NBLU)

לא רשום

1 NBLU ל USDמחיר חי:

$0.00140175
$0.00140175$0.00140175
-2.00%1D
USD
Nuritopia (NBLU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:46:21 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00138925
$ 0.00138925$ 0.00138925
24 שעות נמוך
$ 0.00144205
$ 0.00144205$ 0.00144205
גבוה 24 שעות

$ 0.00138925
$ 0.00138925$ 0.00138925

$ 0.00144205
$ 0.00144205$ 0.00144205

$ 0.01740432
$ 0.01740432$ 0.01740432

$ 0.00138925
$ 0.00138925$ 0.00138925

+0.50%

-2.08%

-10.70%

-10.70%

Nuritopia (NBLU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140175. במהלך 24 השעות האחרונות, NBLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138925 לבין שיא של $ 0.00144205, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01740432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00138925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBLU השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nuritopia (NBLU) מידע שוק

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
----

$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M

1.96B
1.96B 1.96B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nuritopia הוא $ 2.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NBLU הוא 1.96B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.00M.

Nuritopia (NBLU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nuritopiaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNuritopia ל USDהיה . $ -0.0003921835.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNuritopia ל USDהיה $ -0.0003138937.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nuritopiaל USDהיה $ -0.0006264189885206875.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.08%
30 ימים$ -0.0003921835-27.97%
60 ימים$ -0.0003138937-22.39%
90 ימים$ -0.0006264189885206875-30.88%

מה זהNuritopia (NBLU)

NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.

Nuritopia (NBLU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Nuritopiaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nuritopia (NBLU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nuritopia (NBLU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nuritopia.

בדוק את Nuritopia תחזית המחיר עכשיו‏!

NBLU למטבעות מקומיים

Nuritopia (NBLU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nuritopia (NBLU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NBLU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nuritopia (NBLU)

כמה שווה Nuritopia (NBLU) היום?
החי NBLUהמחיר ב USD הוא 0.00140175 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NBLU ל USD?
המחיר הנוכחי של NBLU ל USD הוא $ 0.00140175. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nuritopia?
שווי השוק של NBLU הוא $ 2.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NBLU?
ההיצע במחזור של NBLU הוא 1.96B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NBLU?
‏‏NBLU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01740432 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NBLU?
NBLU ‏‏רשם מחירATL של 0.00138925 USD.
מהו נפח המסחר של NBLU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NBLU הוא -- USD.
האם NBLU יעלה השנה?
NBLU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NBLU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:46:21 (UTC+8)

