Numogram מחיר היום

מחיר Numogram (GNON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GNON ל USD הוא $ 0 לכל GNON.

Numogram כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 136,115, עם היצע במחזור של 1.00B GNON. ב‑24 השעות האחרונות, GNON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.18181, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GNON נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו +24.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 323.29.

Numogram (GNON) מידע שוק

שווי שוק $ 136.12K$ 136.12K $ 136.12K נפח (24 שעות) $ 323.29$ 323.29 $ 323.29 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.12K$ 136.12K $ 136.12K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Numogram הוא $ 136.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 323.29. ההיצע במחזור של GNON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.12K.