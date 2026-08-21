Numinous מחיר היום

מחיר Numinous (SN6) בזמן אמת היום הוא $ 0.649638, עם שינוי של 4.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN6 ל USD הוא $ 0.649638 לכל SN6.

Numinous כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,889,821, עם היצע במחזור של 4.37M SN6. ב‑24 השעות האחרונות, SN6 סחר בין $ 0.590729 (נמוך) ל $ 0.659046 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00896776.

ביצועים לטווח קצר, SN6 נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו +8.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 38.19K.

Numinous (SN6) מידע שוק

שווי שוק $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M נפח (24 שעות) $ 38.19K$ 38.19K $ 38.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M אספקת מחזור 4.37M 4.37M 4.37M אספקה כוללת 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

שווי השוק הנוכחי של Numinous הוא $ 2.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.19K. ההיצע במחזור של SN6 הוא 4.37M, עם היצע כולל של 4370000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.89M.