NULL MATRIX (NULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.46 $ 6.46 $ 6.46 24 שעות נמוך $ 7.36 $ 7.36 $ 7.36 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.46$ 6.46 $ 6.46 גבוה 24 שעות $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 שיא כל הזמנים $ 387.03$ 387.03 $ 387.03 המחיר הנמוך ביותר $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -9.63% שינוי מחיר (7D) -13.49% שינוי מחיר (7D) -13.49%

NULL MATRIX (NULL) המחיר בזמן אמת של הוא $6.64. במהלך 24 השעות האחרונות, NULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.46 לבין שיא של $ 7.36, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 387.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.81.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NULL השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -9.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NULL MATRIX (NULL) מידע שוק

שווי שוק $ 57.60K$ 57.60K $ 57.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.60K$ 57.60K $ 57.60K אספקת מחזור 8.68K 8.68K 8.68K אספקה כוללת 8,680.064447140028 8,680.064447140028 8,680.064447140028

שווי השוק הנוכחי של NULL MATRIX הוא $ 57.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NULL הוא 8.68K, עם היצע כולל של 8680.064447140028. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.60K.