Nucleus Vision (NCASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.051116$ 0.051116 $ 0.051116 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -0.41% שינוי מחיר (7D) -0.24% שינוי מחיר (7D) -0.24%

Nucleus Vision (NCASH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NCASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NCASH השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nucleus Vision (NCASH) מידע שוק

שווי שוק $ 99.22K$ 99.22K $ 99.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 341.96K$ 341.96K $ 341.96K אספקת מחזור 2.90B 2.90B 2.90B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nucleus Vision הוא $ 99.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCASH הוא 2.90B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.96K.