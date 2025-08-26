עוד על NCASH

Nucleus Vision סֵמֶל

Nucleus Vision מחיר (NCASH)

לא רשום

1 NCASH ל USDמחיר חי:

--
----
-0.40%1D
mexc
USD
Nucleus Vision (NCASH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:30 (UTC+8)

Nucleus Vision (NCASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051116
$ 0.051116$ 0.051116

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-0.41%

-0.24%

-0.24%

Nucleus Vision (NCASH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NCASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NCASH השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nucleus Vision (NCASH) מידע שוק

$ 99.22K
$ 99.22K$ 99.22K

--
----

$ 341.96K
$ 341.96K$ 341.96K

2.90B
2.90B 2.90B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nucleus Vision הוא $ 99.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCASH הוא 2.90B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.96K.

Nucleus Vision (NCASH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nucleus Visionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNucleus Vision ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNucleus Vision ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nucleus Visionל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.41%
30 ימים$ 0-1.39%
60 ימים$ 0-26.75%
90 ימים$ 0--

מה זהNucleus Vision (NCASH)

Nitro Network (Formerly Nucleus Vision)

Nucleus Vision (NCASH) משאב

האתר הרשמי

Nucleus Visionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nucleus Vision (NCASH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nucleus Vision (NCASH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nucleus Vision.

בדוק את Nucleus Vision תחזית המחיר עכשיו‏!

NCASH למטבעות מקומיים

Nucleus Vision (NCASH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nucleus Vision (NCASH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NCASH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nucleus Vision (NCASH)

כמה שווה Nucleus Vision (NCASH) היום?
החי NCASHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NCASH ל USD?
המחיר הנוכחי של NCASH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nucleus Vision?
שווי השוק של NCASH הוא $ 99.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NCASH?
ההיצע במחזור של NCASH הוא 2.90B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NCASH?
‏‏NCASH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.051116 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NCASH?
NCASH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NCASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NCASH הוא -- USD.
האם NCASH יעלה השנה?
NCASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NCASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.