Nuance (SN23) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.845369 גבוה 24 שעות $ 0.99783 שיא כל הזמנים $ 1.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.796107 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -4.76% שינוי מחיר (7D) -1.56%

Nuance (SN23) המחיר בזמן אמת של הוא $0.902319. במהלך 24 השעות האחרונות, SN23 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.845369 לבין שיא של $ 0.99783, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN23השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.796107.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN23 השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nuance (SN23) מידע שוק

שווי שוק $ 1.79M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.79M אספקת מחזור 1.98M אספקה כוללת 1,982,006.072379642

שווי השוק הנוכחי של Nuance הוא $ 1.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN23 הוא 1.98M, עם היצע כולל של 1982006.072379642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.79M.