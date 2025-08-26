NORA (NORA) מידע על מחיר (USD)

NORA (NORA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01776197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NORA (NORA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של NORA הוא $ 26.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORA הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682542.164887. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.78K.